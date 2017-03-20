Сборная России заселилась в отель в Краснодаре

Игроки сборной России, утром вылетевшие из Москвы, заселились в отель в Краснодаре перед стартом подготовки к пятничному контрольному матчу с Кот-д'Ивуаром.
В гостинице команду встретили футболисты "Краснодара" Федор Смолов, Юрий Газинский, Роман Шишкин и Станислав Крицюк, а также голкипер "Уфы" Александр Беленов.
Ранее сообщалось, что травмированные Смолов и Крицюк будут принимать участие в теоретических занятиях и тренировках в зависимости от состояния здоровья.
В 16.30 у команды запланирована открытая тренировка на поле академии "Краснодара". (Екатерина ПОТАПОВА)
Дзюба ждет сборную России в Краснодаре
Смолов, Газинский, Беленов, Шишкин, Крицюк(!) встретили команду в отеле. pic.twitter.com/pToGEtVkrJ– Катерина Потапова (@katja_potapova) 20 марта 2017 г.