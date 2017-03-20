Сборная России заселилась в отель в Краснодаре

Игроки сборной России, утром вылетевшие из Москвы, заселились в отель в Краснодаре перед стартом подготовки к пятничному контрольному матчу с Кот-д'Ивуаром.

В гостинице команду встретили футболисты "Краснодара" Федор Смолов, Юрий Газинский, Роман Шишкин и Станислав Крицюк, а также голкипер "Уфы" Александр Беленов.

Ранее сообщалось, что травмированные Смолов и Крицюк будут принимать участие в теоретических занятиях и тренировках в зависимости от состояния здоровья.

В 16.30 у команды запланирована открытая тренировка на поле академии "Краснодара". (Екатерина ПОТАПОВА)

Дзюба ждет сборную России в Краснодаре