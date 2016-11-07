Сборная России заселилась в отель перед первой тренировкой в Дохе

Сборная России добралась до Дохи и заселилась в отель, сообщает пресс-служба национальной команды. Менее чем через час футболисты должны выйти на первую тренировку после прибытия. Напомним, что сборная не смогла вовремя вылететь из Шереметьева из-за погодных условий.

10 ноября россиянам предстоит провести товарищеский матч с Катаром. После этого они продолжат работать в Дохе, а 13 ноября перелетят в Грозный, где 15-го сыграют с Румынией.