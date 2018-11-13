Сборная России вылетела в Лейпциг

Футболисты сборной России вылетели в Лейпциг на товарищеский матч с командой Германии, информирует пресс-служба клуба. Игра пройдет 15-го ноября.
В понедельник в Новогорске начался сбор национальной команды. Российская сборная помимо контрольного матча с командой Германии проведет заключительную встречу группового этапа Лиги наций с командой Швеции (20 ноября).
Вылетаем в Лейпциг! 🛫 pic.twitter.com/olaOqptazJ– Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2018 г.
Сборная России – сборная Германии: товарищеский матч, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).
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