Сборная России вылетела в Лейпциг

Футболисты сборной России вылетели в Лейпциг на товарищеский матч с командой Германии, информирует пресс-служба клуба. Игра пройдет 15-го ноября.

В понедельник в Новогорске начался сбор национальной команды. Российская сборная помимо контрольного матча с командой Германии проведет заключительную встречу группового этапа Лиги наций с командой Швеции (20 ноября).

Сборная России – сборная Германии: товарищеский матч, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).

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