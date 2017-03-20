10:01 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России вылетела в Краснодар

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Игроки и тренерский штаб сборной России прибыли в аэропорт Шереметьево в 9.50. Команда быстро прошла досмотр и ушла на посадку на рейс до Краснодара. Вылет самолета назначен на 10.15.

В этом городе подопечные Станислава Черчесова 24 марта проведут контрольный матч с Кот-д'Ивуаром. 28 марта в Сочи у сборной намечена встреча с Бельгией. (Сергей АСТАХОВ)

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