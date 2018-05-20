Сборная России вылетела на сбор в Австрию

Сборная России велетела в Австрию на сбор, где будет готовиться к домашнему чемпионату мира. Хозяева мирового первенства будут готовиться к турниру с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву.

За время нахождения в Нойштифте команда под руководством Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против сборной Австрии. Игра состоится 30 мая в Инсбруке на стадионе "Тиволи Нойт".

С 1 по 4 июня сборная России продолжит готовиться к чемпионату мира, а 5 июня сыграет с Турцией. Встреча пройдет на "Арене ЦСКА".

Напомним, матчи ЧМ-2018 будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

Всё готово к вылету в Австрию 🛫 pic.twitter.com/TjFwHRycg2 – Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.

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