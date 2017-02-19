Сборная России выиграла Кубок легенд

Сборная России стала победителем Кубка легенд имени Константина Еременко, обыграв в финале Германию со счетом 8:2. В составе россиян дублем отметились Алексей Смертин, Роман Широков и Дмитрий Аленичев, по одному голу на счету Евгения Алдонина и Константина Зырянова.

Третье место заняла Португалия, которая обыграла Голландию со счетом 10:5.

Лучшим игроком турнира был признан Алексей Смертин, лучшим голкипером – немец Йенс Леманн, лучшими бомбардирами стали Симау Самброза из Португалии и Марко Райх из Германии.