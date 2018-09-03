Сборная России: "Все в сборе, начинаем подготовку"

Сборная России в Твиттере сообщила о том, что все вызванные игроки прибыли в расположение команды. Уже в понедельник, в 17:00 начнется подготовка к матчу Лиги наций с Турцией (7 сентября, Трабзон) и контрольной игре с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

Все в сборе! Начинаем подготовку к матчам с Турцией и Чехией! ⚽ pic.twitter.com/wpAlWGe2md – Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

Состав сборной России (позиции - по сайту РФС)

вратари:

Гильерме ("Локомотив")

Андрей Лунев ("Зенит")

Антон Шунин ("Динамо")

защитники:

Георгий Джикия ("Спартак")

Егор Сорокин ("Рубин")

Федор Кудряшов ("Рубин")

Эльмир Набиуллин ("Зенит")

Игорь Смольников ("Зенит")

Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция)

Константин Рауш ("Динамо")

Андрей Семенов ("Ахмат")

Мариу Фернандес (ЦСКА)

полузащитники:

Юрий Газинский ("Краснодар")

Дмитрий Стоцкий ("Краснодар")

Роман Зобнин ("Спартак")

Александр Ерохин ("Зенит")

Далер Кузяев ("Зенит")

Алексей Ионов ("Ростов")

Руслан Камболов ("Рубин")

Павел Могилевец ("Рубин")

Денис Черышев ("Валенсия", Испания)

Антон Швец ("Ахмат")

нападающие:

Артем Дзюба ("Зенит")

Антон Заболотный ("Зенит")

Дмитрий Полоз ("Рубин")