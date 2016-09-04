Сборная России вряд ли сыграет в Сочи в 2016 году

Сборная России вряд ли проведет матч на стадионе "Фишт" в Сочи до конца 2016 года. Об этом сообщил министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко. Ранее руководитель отмечал, что сборная России планирует провести матч в Сочи в 2017 году.

- Сочи в этом году? Думаю, было бы легкомысленно с моей стороны говорить об этом. Думаю, будет проблематично. Какое-то тестовое событие мы, думаю, проведем, - цитирует ТАСС Мутко. Знаете, тут не все зависит от сборной России. Стадион в хорошей стадии, но есть тестирование и прочее, а это все-таки международный матч. Мне сейчас сложно сказать, все будет зависеть от готовности стадиона.

Сборная России, которая освобождена от квалификации чемпионата мира 2018 года как хозяйка турнира, до конца года точно проведет две товарищеские встречи: 6 сентября с Ганой и 9 октября с Коста-Рикой.