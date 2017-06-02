Сборная России: "Вопрос о тактике лечения Дзюбы будет решен в ближайшее время"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сегодня тренировался по индивидуальной программе, информирует пресс-служба национальной команды. Форвард остался в отеле для проведения отдельного занятия и восстановительных мероприятий. В ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения игрока.
Отмечается, что признаков перегрузки и обострения процесса в коленном суставе нет,но полноценное участие в тренировке в связи с этой причиной затруднительно.
Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин с повреждением колена приехал в расположение сборной, которая проводит тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017.
Напомним, что соперниками команды в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
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Сегодня Артем остался в отеле для проведения индивидуальной тренировки и восстановительных мероприятий.– Сборная России (@TeamRussia) 2 июня 2017 г.
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