01:34 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России вернулась в Москву после матча с Румынией

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Сборная России вернулась в Москву после контрольного матча с Румынией, сообщает пресс-служба национальной команды. Подопечные Станислава Черчесова взяли верх над соперником со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Магомед Оздоев в компенсированное время. Поединок проходил в Грозном.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ДинМиха

За такую игру не в Москву их на чартере, а на Колыму в столыпинском вагоне в прежние времена бы отправили. И не стыдно еще довольные рожи выкладывать в сеть. Позор страны.

01:57

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