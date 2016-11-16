Сборная России вернулась в Москву после матча с Румынией

Сборная России вернулась в Москву после контрольного матча с Румынией, сообщает пресс-служба национальной команды. Подопечные Станислава Черчесова взяли верх над соперником со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Магомед Оздоев в компенсированное время. Поединок проходил в Грозном.

Мы вернулись в Москву! Спасибо за поддержку и до новых встреч! #ОднаКоманда pic.twitter.com/qrnAdZ8eMs – Сборная России (@TeamRussia) 15 ноября 2016 г.