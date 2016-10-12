15:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России в рейтинге ФИФА:
от 5-го места до шестого десятка

Сборная России в рейтинге ФИФА. Фото "СЭ"
Сборная России в рейтинге ФИФА. Фото "СЭ"
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Как сообщал "СЭ", октябрь 2016 года отметится в истории отечественного футбола катастрофическим падением сборной России в рейтинге ФИФА. Впервые в истории наша страна не окажется в числе первых 50 команд и расположится где-то в середине шестого десятка. До этого худшим показателем считался результат 1998 года, когда наша национальная команда была 40-й в мире.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Эдуард

Все очень просто ....достаточно подсчитать кол-во легионеров в российском чемпионате в 1995 году (5 место ) и в 2016 году (50-е место ) .....привет Гинеру и отмене лимита ... :)

15:40

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