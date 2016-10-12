Как сообщал "СЭ", октябрь 2016 года отметится в истории отечественного футбола катастрофическим падением сборной России в рейтинге ФИФА. Впервые в истории наша страна не окажется в числе первых 50 команд и расположится где-то в середине шестого десятка. До этого худшим показателем считался результат 1998 года, когда наша национальная команда была 40-й в мире.