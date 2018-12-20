Сборная России в рейтинге ФИФА: какое место она занимала по итогам года

ФИФА опубликовала декабрьский, итоговый рейтинг сборных в 2018 году. Национальная команда России завершила его на 48-м месте.

В год чемпионата мира-2018 сборная смогла улучшить свои позиции по сравнению с предыдущими сезонами, однако результат все равно стал одним из самых неудачных в истории. В 2017-м национальная команда показала худший результат в итоговом рейтинге – 64-е место, а в 2016-м завершила сезон на 56-м.

Лучшая позиция сборной России по итогам года была в 1995-м – 5-я строчка. В 1996-м национальная команда закончила год 7-й, в 2008-м и 2012-м – 9-й.