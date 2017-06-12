Сборная России в полном составе тренируется в общей группе

Все футболисты сборной России, которая продолжает подготовку к матчам Кубка конфедераций-2017, тренируются в общей группе. Также занятие, которое проходит на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, посетил президент РФС Виталий Мутко.

Это первая открытая тренировка команды после контрольного матча с Чили, который состоялся 9 июня в Москве и закончился ничьей - 1:1.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). (Павел ГУРЕВИЧ)

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