Сборная России в полном составе тренируется в общей группе

Все футболисты сборной России, которая продолжает подготовку к матчам Кубка конфедераций-2017, тренируются в общей группе, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Сегодня должна быть объявлена окончательная заявка национальной команды на турнир.

Напомним, что 9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

