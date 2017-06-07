Сборная России в полном составе тренируется в общей группе

Все футболисты сборной России, которая продолжает подготовку к матчам Кубка конфедераций-2017, тренируются в общей группе, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Сегодня должна быть объявлена окончательная заявка национальной команды на турнир.
Напомним, что 9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
Открытая часть тренировки @TeamRussia закончилась. Все работают в общей группе. pic.twitter.com/i2KN6rzTub– Филипп Папенков (@PippoGranato) 7 июня 2017 г.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)
xoz59
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