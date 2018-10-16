Сборная России в ноябре сразу из Германии отправится в Швецию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" рассказал, как команда будет готовиться к ноябрьским матчам. 15 числа состоится товарищеская игра с Германией в Лейпциге, а на 20-е запланирована встреча Лиги наций со Швецией в Стокгольме.

– В ноябре будет то же самое практически, что и сейчас, – отметил Черчесов. – Соберемся 12 числа – одна тренировка, 13-го вылетим в Германию, 14-го тренировка, 15-го уже игра, там и останемся на два дня, чтобы сюда не прилетать. Оттуда полетим в Стокгольм. Нет смысла делать лишние перелеты.

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