Сборная России в декабре сыграет с Македонией в Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что в декабре команда проведет товарищеский матч с Македонией, который пройдет в Турции. По его словам, Российский футбольный союз (РФС) получил предложение в феврале сыграть с Молдавией.

"Нам поступили предложения от сборных Македонии и Молдавии провести товарищеские матчи в декабре и феврале соответственно; в декабре мы точно сыграем с Македонией, насчет февраля посоветуемся в ноябре на заседании, - приводит ТАСС слова Черчесова. - Это зависит от клубов: они тоже будут на сборах, чтобы не отрывать их от производства, они должны дать добро. Разговор не идет о том, просим мы или нет, есть инициатива, которую нужно обсудить и принять правильное решение".

"На декабрьский матч клубы приняли предложение. В сборную будут вызываться игроки, которые не принимают участия в еврокубках. Правильно бы было, чтобы футболисты, которые стучатся в сборную, имели шанс себя проявить. С Македонией сыграем в Турции, с Молдавией, наверное, там же", - добавил он.

По словам специалиста, если февральский сбор состоится, то на нем также будет проверен ближайший резерв команды.

"Хотелось бы все-таки посмотреть кандидатов второго эшелона, если их так можно назвать. Чтобы дать себя проявить, посмотреть на футболистов в игре", - подытожил Черчесов.