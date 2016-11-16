Сборная России в 2016 году: три победы и шесть поражений

Сборная России вчера сыграла последний матч в 2016 году, вырвав победу в Грозном в контрольном матче с Румынией (1:0).

Всего за этот год россияне провели 12 поединков, одержав в них три победы при трех ничьих и шести поражениях. Девять встреч были товарищескими, еще три пришлись на групповой турнир чемпионата Европы.

Семь игр российская команда провела под руководством Леонида Слуцкого, еще пять – после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова.

При Слуцком сборная одержала лишь одну победу, встречаясь с Литвой (3:0 дома), Францией (2:4 в гостях), Чехией (1:2 на нейтральном поле) и Сербией (1:1 на нейтральном поле), а также Англией (1:1), Словакией (1:2) и Уэльсом (0:3) на Euro-2016.

При Черчесове россияне победили дважды, сыграв с Турцией (0:0 в гостях), Ганой (1:0 дома), Коста-Рикой (3:4 дома), Катаром (1:2 в гостях) и Румынией (1:0 дома).