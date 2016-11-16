07:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России в 2016 году: три победы и шесть поражений

0
0
0

Сборная России вчера сыграла последний матч в 2016 году, вырвав победу в Грозном в контрольном матче с  Румынией (1:0).

Всего за этот год россияне провели 12 поединков, одержав в них три победы при трех ничьих и шести поражениях. Девять встреч были товарищескими, еще три пришлись на групповой турнир чемпионата Европы.

Семь игр российская команда провела под руководством Леонида Слуцкого, еще пять – после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова.

При Слуцком сборная одержала лишь одну победу, встречаясь с Литвой (3:0 дома), Францией (2:4 в гостях), Чехией (1:2 на нейтральном поле) и Сербией (1:1 на нейтральном поле), а также Англией (1:1), Словакией (1:2) и Уэльсом (0:3) на Euro-2016.

При Черчесове россияне победили дважды, сыграв с Турцией (0:0 в гостях), Ганой (1:0 дома), Коста-Рикой (3:4 дома), Катаром (1:2 в гостях) и Румынией (1:0 дома).

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Румынией?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия против Катара и Румынии
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ