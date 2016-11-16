03:24 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России установит новый антирекорд в рейтинге ФИФА

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По итогам ноября 2016 года сборная России потеряет еще целый ряд позиций в рейтинге ФИФА. Согласно октябрьским результатам команда Станислава Черчесова занимала 53-е место. В ноябре россияне уступили Катару и добились тяжелой победы над Румынией. По итогам месяца россияне потеряют два рейтинговых балла (вместо 594 будет 592) и расположится на самой низкой позиции в своей истории. До октябрьского падения на 53-е место худшим результатом сборной был 40-й результат команды Анатолия Бышовца в 1998-м году.

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