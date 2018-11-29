Сборная России упала на 7 позиций в рейтинге ФИФА

Опубликована новая версия рейтинга ФИФА для национальных сборных. Сборная России упала на 7 строчек и занимает теперь 48-е место.
Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная Бельгии. В первой десятке одно единственное изменение - Уругвай поменялся местами с Португалией и занимает теперь 7-ю строчку. Португальцы поднялись на шестое место.
Чемпион мира 2018 года сборная Франции осталась на второй строчке, чемпион мира-2014 Германия - упала еще на две позиции и стала 16-й.
Рейтинг ФИФА от 29 ноября
1. (1) Бельгия - 1727 очков
2. (2). Франция - 1726
3. (3). Бразилия - 1676
4. (4). Хорватия - 1634
5. (6).Англия - 1631
6. (7).Португалия - 1614
7. (6).Уругвай - 1609
8. (8). Швейцария - 1599
9. (9). Испания - 1591
10. (10). Дания - 1589...
48. (41). Россия - 1424