Сборная России упала на 7 позиций в рейтинге ФИФА

Опубликована новая версия рейтинга ФИФА для национальных сборных. Сборная России упала на 7 строчек и занимает теперь 48-е место.

Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная Бельгии. В первой десятке одно единственное изменение - Уругвай поменялся местами с Португалией и занимает теперь 7-ю строчку. Португальцы поднялись на шестое место.

Чемпион мира 2018 года сборная Франции осталась на второй строчке, чемпион мира-2014 Германия - упала еще на две позиции и стала 16-й.

Рейтинг ФИФА от 29 ноября

1. (1) Бельгия - 1727 очков

2. (2). Франция - 1726

3. (3). Бразилия - 1676

4. (4). Хорватия - 1634

5. (6).Англия - 1631

6. (7).Португалия - 1614

7. (6).Уругвай - 1609

8. (8). Швейцария - 1599

9. (9). Испания - 1591

10. (10). Дания - 1589...

48. (41). Россия - 1424