Сборная России тренируется в зале

Российская сборная проводит вторую тренировку в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. В занятии принимают участие все 25 человек, прибывшие накануне в Нойштифт. После короткой разминки команда отправилась в передвижной тренажерный зал, устроенный в шатре рядом с полем.
В ближайшие дни к команде должны присоединиться вратари Игорь Акинфеев и Владимир Габулов, а также защитник Роман Нойштедтер.
После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
День второй. pic.twitter.com/jqIGZS9C7Q– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 27 мая 2017 г.
Мы снова бегаем. pic.twitter.com/2kmQSpj4JX– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 27 мая 2017 г.