Сборная России тренируется в зале

Российская сборная проводит вторую тренировку в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. В занятии принимают участие все 25 человек, прибывшие накануне в Нойштифт. После короткой разминки команда отправилась в передвижной тренажерный зал, устроенный в шатре рядом с полем.

В ближайшие дни к команде должны присоединиться вратари Игорь Акинфеев и Владимир Габулов, а также защитник Роман Нойштедтер.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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