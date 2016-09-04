11:51 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России тренируется в полном составе

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Сборная России проводит очередную тренировку на базе "Динамо" в Новогорске в преддверии товарищского матча с Ганой, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Практическое занятие проходит в закрытом режиме. Команда занимается в полном составе. Встреча пройдет 6 сентября на стадионе "Локомотив".

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова в среду сыграли вничью с Турцией (0:0). В пятницу расположение сборной покинул полузащитник Дмитрий Тарасов, получивший травму в игре с турками.

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Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Зачем они тренируются? Это же бесполезно.

12:04

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