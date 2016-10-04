17:16 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России тренируется в академии "Краснодара"

Тренировка сборной России в Краснодаре. Фото "СЭ"
Тренировка сборной России в Краснодаре. Фото "СЭ"
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Сборная России проводит первую тренировку в академии "Краснодара" перед товарищеским матчем против сборной Коста-Рики, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Игра состоится 9 октября на новом стадионе "быков".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Versus67

Клоун.

18:00

баламошка

Versus67 баламошка............... Глупо пошутил./////////////////////Как Петросян научил- так и шучу. Чай, мне за это деньги не платят.

17:53

Versus67

баламошка............... Глупо пошутил. С 2006 года ШФР при ФК «Кубань» находится на базе Государственного общеобразовательного учреждения школы-интерната №3. Одно искусственное поле.

17:48

баламошка

Если бы в академии Кубани тренировались (если такая есть) то у сборной стырили бы не только футболки с бутсами, но и труселя со шлёпками.

17:30

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