Сборная России тренируется в академии "Краснодара"

Сборная России проводит первую тренировку в академии "Краснодара" перед товарищеским матчем против сборной Коста-Рики, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Игра состоится 9 октября на новом стадионе "быков".
Сборная России проводит первую тренировку в академии "Краснодара" перед товарищеским матчем против сборной Коста-Рики, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Игра состоится 9 октября на новом стадионе "быков".
Versus67
Клоун.
18:00
баламошка
Versus67 баламошка............... Глупо пошутил./////////////////////Как Петросян научил- так и шучу. Чай, мне за это деньги не платят.
17:53
Versus67
баламошка............... Глупо пошутил. С 2006 года ШФР при ФК «Кубань» находится на базе Государственного общеобразовательного учреждения школы-интерната №3. Одно искусственное поле.
17:48
баламошка
Если бы в академии Кубани тренировались (если такая есть) то у сборной стырили бы не только футболки с бутсами, но и труселя со шлёпками.
17:30