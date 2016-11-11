Сборная России тренируется под исламскую проповедь

Тренировка сборной России в Дохе совпала с выходным для мусульман днем - пятницей, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Рядом с полем, где занимается команда, стоит мечеть, и через громкоговорители на поле выводится проповедь муллы. Проповедь звучит непрерывно уже сорок минут.

Напомним, следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября против сборной Румынии. Игра состоится в Грозном, начало - в 19.00 по московскому времени.