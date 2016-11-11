11:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России тренируется под исламскую проповедь

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Вчера. Доха. Катар - Россия - 2:1. Хозяева отправили в полет и Александра КОКОРИНА, и всю нашу сборную.Недосборная

Тренировка сборной России в Дохе совпала с выходным для мусульман днем - пятницей, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Рядом с полем, где занимается команда, стоит мечеть, и через громкоговорители на поле выводится проповедь муллы. Проповедь звучит непрерывно уже сорок минут.

Напомним, следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября против сборной Румынии. Игра состоится в Грозном, начало - в 19.00 по московскому времени.

 

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КОММЕНТАРИИ (14)
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pravda1979

Мысль, которая многими,если не всеми нашими футболистами, могла бы быть встречена с одобрением и громкими, положительными выкриками- нам не нужны товарищеские/контрольные матча до кубка конфидираций и собственно до чемпионата мира. Зачем трепать нервы болельщикам да и самим себе. Уж лучше вместо сборов с национальной командой побыть со своими семьями. Провести время для себя. Итоговый результа все равно будет один и то же, что так, что этак.

15:32

Krasin

Встреча была нужна, чтобы хорошо заработать на букмекерских ставках.

14:53

БОКСЁР из *что--где--когда*

Вот под ЭТУ проповедь им бы и обрезание всего=чего=можно сделали бы.... Чтобы подобные ного-мячисты больше не рождались.

14:39

MAG483

В грозном муллу отменят?

14:31

sergoX

Бедолаги, так вот почему они проиграли, а мы тут на них гоним...

14:18

Красно-желтый конь

Copernik Южная Осетия православная.

13:59

pravda1979

Всю ответственность за безвольную игру нашей сборной, конечно снимать нельзя, но мне не понятно, как и многим болельщикам, специалистам, зачем нам был нужен контрольный матч в Дохе со сборной Катара? Необходимо поднимать престиж главной команды страны. Делать все возможное, чтобы к ней наконец повернулись все лицом, а не местом, которое она заслуживает. Игроки сборной определенно не сумели сыграть на своем уровне, возможно и потому что, им самим было не ясно зачем надо совершать такой далекий полет в страну, где, судя по вчерашней картинки, до футбола-то нет никого дела. Ответственность за вчерашнее безобразие обязаны взять на себя еще и те люди, которые ищут и договариваются с национальными сборными. Но они или он почему-то всех собак спустили на наших футболистов. Собственно, как всегда.

13:25

А-спид

Без помощи свыше нашим против Румынии никак, это ж не Катар. А вообще надо не под проповедь муллы, а по дулами пулемета тренироваться. С правом расстреливать на месте.

13:02

streletc1783

так вот в чём дело а я думал сами плохо сыграли-спасибо сэ. А вообще мулла(запись) с громкоговорителем может реально достать-по себе знаю,в 4 часа ночи раздаётся ор и не прекращается час-два.спать невозможно.

12:59

Copernik

vasiunchik Осетины не мусульмане. *********** А Как Насчёт Юго-Осетинцев ?

12:54

vasiunchik

Коммент про Саламыча не понял я что-то. Он осетин вообще-то. Осетины не мусульмане. Надо хоть немного знать свою страну.

12:26

Stalex81

Ну, в Грозном примерно также будет, так что готовимся в условиях, приближенных к боевым )))

12:17

футбол_2018

Проклятия Марибора и Тулузы замаливают!!!

12:13

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Саламыч поди радуется больше всех. солдафон и сбродная...

12:07

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