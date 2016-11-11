Сборная России тренируется под исламскую проповедь

Тренировка сборной России в Дохе совпала с выходным для мусульман днем - пятницей, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Рядом с полем, где занимается команда, стоит мечеть, и через громкоговорители на поле выводится проповедь муллы. Проповедь звучит непрерывно уже сорок минут.
Напомним, следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября против сборной Румынии. Игра состоится в Грозном, начало - в 19.00 по московскому времени.
pravda1979
Мысль, которая многими,если не всеми нашими футболистами, могла бы быть встречена с одобрением и громкими, положительными выкриками- нам не нужны товарищеские/контрольные матча до кубка конфидираций и собственно до чемпионата мира. Зачем трепать нервы болельщикам да и самим себе. Уж лучше вместо сборов с национальной командой побыть со своими семьями. Провести время для себя. Итоговый результа все равно будет один и то же, что так, что этак.
15:32
Krasin
Встреча была нужна, чтобы хорошо заработать на букмекерских ставках.
14:53
БОКСЁР из *что--где--когда*
Вот под ЭТУ проповедь им бы и обрезание всего=чего=можно сделали бы.... Чтобы подобные ного-мячисты больше не рождались.
14:39
MAG483
В грозном муллу отменят?
14:31
sergoX
Бедолаги, так вот почему они проиграли, а мы тут на них гоним...
14:18
Красно-желтый конь
Copernik Южная Осетия православная.
13:59
pravda1979
Всю ответственность за безвольную игру нашей сборной, конечно снимать нельзя, но мне не понятно, как и многим болельщикам, специалистам, зачем нам был нужен контрольный матч в Дохе со сборной Катара? Необходимо поднимать престиж главной команды страны. Делать все возможное, чтобы к ней наконец повернулись все лицом, а не местом, которое она заслуживает. Игроки сборной определенно не сумели сыграть на своем уровне, возможно и потому что, им самим было не ясно зачем надо совершать такой далекий полет в страну, где, судя по вчерашней картинки, до футбола-то нет никого дела. Ответственность за вчерашнее безобразие обязаны взять на себя еще и те люди, которые ищут и договариваются с национальными сборными. Но они или он почему-то всех собак спустили на наших футболистов. Собственно, как всегда.
13:25
А-спид
Без помощи свыше нашим против Румынии никак, это ж не Катар. А вообще надо не под проповедь муллы, а по дулами пулемета тренироваться. С правом расстреливать на месте.
13:02
streletc1783
так вот в чём дело а я думал сами плохо сыграли-спасибо сэ. А вообще мулла(запись) с громкоговорителем может реально достать-по себе знаю,в 4 часа ночи раздаётся ор и не прекращается час-два.спать невозможно.
12:59
Copernik
vasiunchik Осетины не мусульмане. *********** А Как Насчёт Юго-Осетинцев ?
12:54
vasiunchik
Коммент про Саламыча не понял я что-то. Он осетин вообще-то. Осетины не мусульмане. Надо хоть немного знать свою страну.
12:26
Stalex81
Ну, в Грозном примерно также будет, так что готовимся в условиях, приближенных к боевым )))
12:17
футбол_2018
Проклятия Марибора и Тулузы замаливают!!!
12:13
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Саламыч поди радуется больше всех. солдафон и сбродная...
12:07