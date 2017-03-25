Сборная России тренируется без Акинфеева

Сборная России проводит первую тренировку после проигранного товарищеского матча с командой Кот-д'Ивуара (0:2), передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Игроки стартового состава занимаются отдельно от запасных. В общей группе начали занятие пропустившие вчерашний матч полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев.

В тренировке не принимает участия вратарь Игорь Акинфеев. Он вышел на поле вместе со всеми, однако потом покинул его. Гильерме и Беленов работают вдвоем. Акинфеев занимается в тренажерном зале. Так было запланировано тренерским штабом изначально.