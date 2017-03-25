Сборная России тренируется без Акинфеева

Сборная России проводит первую тренировку после проигранного товарищеского матча с командой Кот-д'Ивуара (0:2), передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Игроки стартового состава занимаются отдельно от запасных. В общей группе начали занятие пропустившие вчерашний матч полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев.
В тренировке не принимает участия вратарь Игорь Акинфеев. Он вышел на поле вместе со всеми, однако потом покинул его. Гильерме и Беленов работают вдвоем. Акинфеев занимается в тренажерном зале. Так было запланировано тренерским штабом изначально.
Тренировка началась! pic.twitter.com/I5dvlYBaVy– Сборная России (@TeamRussia) 25 марта 2017 г.
Dymanomashina
Может избавиться и от последней священной коровы?
12:38
shpasic
пусть тренируются те, кто играть не умеют, а Акинфеев уже всё доказал, установив все возможные рекорды!
12:27
футбол_2018
Не велика потеря!!Он уже и не выручает?
12:22
jаhlexx
Гиля, веди сборную к победам !
12:18
карельский свинопас
англицкий сралкер Игорь-то никуда не убежит,но с култяповыми,семеновыми и К в обороне писец полный....тут можно двух Нойеров или Хартов ставить-будет 0-2...0-3...и тд
11:56
Exsorsist
Нет игроков для сборной и взять негде. Конифей это окончательно понял после матча с ивуарийцами. Мутко привет тебе от болельщиков России! ((((((((
11:53
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
кто там первый, по поговорке, с кораблей бегает???
11:50
Xamon
Игорь, беги!!!
11:47