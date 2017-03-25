11:39 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России тренируется без Акинфеева

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Сборная России проводит первую тренировку после проигранного товарищеского матча с командой Кот-д'Ивуара (0:2), передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Игроки стартового состава занимаются отдельно от запасных. В общей группе начали занятие пропустившие вчерашний матч полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев

В тренировке не принимает участия вратарь Игорь Акинфеев. Он вышел на поле вместе со всеми, однако потом покинул его. Гильерме и Беленов работают вдвоем. Акинфеев занимается в тренажерном зале. Так было запланировано тренерским штабом изначально. 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Dymanomashina

Может избавиться и от последней священной коровы?

12:38

shpasic

пусть тренируются те, кто играть не умеют, а Акинфеев уже всё доказал, установив все возможные рекорды!

12:27

футбол_2018

Не велика потеря!!Он уже и не выручает?

12:22

jаhlexx

Гиля, веди сборную к победам !

12:18

карельский свинопас

англицкий сралкер Игорь-то никуда не убежит,но с култяповыми,семеновыми и К в обороне писец полный....тут можно двух Нойеров или Хартов ставить-будет 0-2...0-3...и тд

11:56

Exsorsist

Нет игроков для сборной и взять негде. Конифей это окончательно понял после матча с ивуарийцами. Мутко привет тебе от болельщиков России! ((((((((

11:53

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

кто там первый, по поговорке, с кораблей бегает???

11:50

Xamon

Игорь, беги!!!

11:47

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