Сборная России сыграла вничью с Турцией в первом матче Станислава Черчесова

Сборная России завершила ничьей товарищеский матч с Турцией в Анталье – 0:0.
Эта игра была первой для национальной команды после чемпионата Европы-2016 и первой под началом нового главного тренера, Станислава Черчесова.
В стартовом составе Черчесов выпустил пятерых участников Euro-2016 – вратаря Игоря Акинфеева, капитана Василия Березуцкого, а также Александра Самедова, Олега Шатова и Федора Смолова. По ходу игры в национальной команде дебютировали Федор Кудряшов, Александр Ерохин, Юрий Газинский и Роман Зобнин.
Во вторник, 6 сентября, сборная России сыграет второй из запланированных товарищеских матчей – в Москве на стадионе "Локомотив" со сборной Ганы.
Товарищеский матч
Турция: Волкан Бабаджан, Исмаил (Калдырым, 46), Чаглар Сеюнджю, Шенер, Сердар Азиз (Ахмет, 68), Эмре Мор (Окай Йокушлу, 85), Озан (Юнус Малли, 62), Мехмет Топал, Хакан Чалханоглу (Энес Юнал, 62), Волкан Шен (Айхан, 46), Дженк.
Россия: Акинфеев, Самедов, Кудряшов (Нойштедтер, 67), Березуцкий, Новосельцев, Жирков, Оздоев (Зобнин, 79), Тарасов (Газинский, 61), Миранчук (Ерохин, 55), Шатов, Смолов (Канунников, 79).
Предупреждение: Жирков, 45+1.
Судьи: СКОМИНА. Вукан, Прапротник (все – Словения).
31 августа. Анталья. Стадион "Анталья Арена".
kot Begemot
Унылое говно. Смотреть матч с Ганой не буду, потому что знаю, что увижу.
23:55
Nika11
Антифутбол в исполнении сб.России,ни чего не изменилось и не изменится-при этом тренере.
23:49
PavelJH
Во всем остальном до Бердыева Черчесову далеко.....)))))
23:47
PavelJH
в три центральных......часом не Бекиевич Черчесова консультирует????))))))
23:44
Конченый Джо
Вот бы все старались как Жирков! Но куда там-товарняк..
23:42
PekkaM
Вгугел счет может и ожидался ничейный ,но вничью можно сыграть 4:4 или 2:2 и волки сыты и овцы целы
23:42
Thomas_Boy
баламошка __________ С тебя 100 баксов.
23:41
баламошка
Пусть просят прощения (можно деньгами) за нагло украденные 90+ минут(а если считать перерыв, то 105+) нашего драгоценного времени.
23:39
AZ
Ну что, Леонтитч, на следующие матчи сборной придется заманивать розыгрышем лотереи среди тех, кто не заснет к концу матча.
23:37
Убийца бобика
а по игре-рано их линчевать- посмотрим, что будет весной и дальше, жаль , что только товарняки будут гонять- их это ещё больше расслабит
23:37
Nika11
Уже стал забывать кашмар на евро16,сборная России опять напомнила о себе.Ни чего не изменилось,так будет до самого ЧМ,а там опять жидкий стул .на евро
23:36
Вгугел
такой счёт и ожидался , потому что новая дружба навек .
23:36
Убийца бобика
ak-090-------ты написал не одно слово , а 5 предложений из одной буквы)))
23:34
PekkaM
Однозначно эта сборная ВЕЛИКАЯ за ней будующие, Слава Черчесову
23:33
Гаттузо зол!
Мощно сыграли! Не хуже пельменной сборной.
23:33
foreverCSKAforever
Все-таки придется Леннорычу Вилкова на Мундиаль отправить.
23:32
Микаил
такая же трусливая игра как и их старших товарищей, всё больше отыгрываем вратарю чем идём вперёд, в общем всё как раньше, ну чуть по-лучше ... Единственная надежда на то, что это первая игра.
23:31
Убийца бобика
конявый и тут свою линию гнёт))))
23:31
sailor1990
Да, из дров конфетку не сделать
23:29
foreverCSKAforever
А как там "недотренер" год назад начинал в сборной?
23:29
Диванная аналитика
первый тайм лучше
23:29
serzheo
Ничья была ожидаема, ибо политика на первом месте. В целом - напы - хорошо, защита - Новосельцев - да, остальных не видел, да и поводов не было.
23:28
Thomas_Boy
Теперь на все 100 уверен, что в 2018-ом станем чемпионами. Игра порадовала.
23:28
Тарасено
Редкостный отстой..Даже судья, бедолага, не выдержал и матч завершил пораньше.
23:27
Ж и в о й
Миллион замен во втором тайме разбили игру на эпизоды, а судья добавил всего минуту с копейками. Мдя. За весь матч одна передача на Смолова в штрафную и один навес Самедова на Оздоева - маловато будет. В обороне более-менее не пожарили, но пару раз турки нас простили - один раз, когда в первом тайме они били головой, второй раз - когда Мор во втором тайме обыграл защитника, но пробил неопасно.
23:26
lokofanat
Не усну теперь до утра, адреналин зашкаливает от увиденного.
23:26
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
жуткое уг. что и ожидалось.
23:26
tryam
Стас бедняга все таки прогнулся под ничью, то что будет именно 0-0 понятно было по коэф букмекеров, с другой стороны в таких условиях играть нельзя
23:26
Slim Taller
Это будет играть ближайшие два года.
23:25
lokofanat
Не, надо написать так: Турция отстояла ничью с Россией. Игра за 6 очков. Ахахахах)))
23:25