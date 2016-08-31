Сборная России сыграла вничью с Турцией в первом матче Станислава Черчесова

Сегодня. Анталья. Турция - Россия - 0:0. В атаке Федор СМОЛОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Сборная России завершила ничьей товарищеский матч с Турцией в Анталье – 0:0.

Эта игра была первой для национальной команды после чемпионата Европы-2016 и первой под началом нового главного тренера, Станислава Черчесова.

В стартовом составе Черчесов выпустил пятерых участников Euro-2016 – вратаря Игоря Акинфеева, капитана Василия Березуцкого, а также Александра Самедова, Олега Шатова и Федора Смолова. По ходу игры в национальной команде дебютировали Федор Кудряшов, Александр Ерохин, Юрий Газинский и Роман Зобнин.

Во вторник, 6 сентября, сборная России сыграет второй из запланированных товарищеских матчей – в Москве на стадионе "Локомотив" со сборной Ганы.

Товарищеский матч

Турция – Россия – 0:0

Турция: Волкан Бабаджан, Исмаил (Калдырым, 46), Чаглар Сеюнджю, Шенер, Сердар Азиз (Ахмет, 68), Эмре Мор (Окай Йокушлу, 85), Озан (Юнус Малли, 62), Мехмет Топал, Хакан Чалханоглу (Энес Юнал, 62), Волкан Шен (Айхан, 46), Дженк.

Россия: Акинфеев, Самедов, Кудряшов (Нойштедтер, 67), Березуцкий, Новосельцев, Жирков, Оздоев (Зобнин, 79), Тарасов (Газинский, 61), Миранчук (Ерохин, 55), Шатов, Смолов (Канунников, 79).

Предупреждение: Жирков, 45+1.

Судьи: СКОМИНА. Вукан, Прапротник (все – Словения).

31 августа. Анталья. Стадион "Анталья Арена".

Трансляция матча Турция – Россия