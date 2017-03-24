Сборная России сыграет в красной форме против Кот-д'Ивуара

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч против команды Кот-д'Ивуара на стадионе "Краснодара". Российская национальная команда проведет встречу в красной форме, вратарский свитер – черный, сообщает официальный "Твиттер" сборной России.
Напомним, что встреча состоится в 19.00 по московскому времени.
Против Кот-д'Ивуара сыграем в красной форме! Вратарский свитер - черный. pic.twitter.com/Bu1rbW5YO9– Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2017 г.
Фернандес, скорее всего, войдет в заявку сборной России на матч с Кот-д'Ивуаром //
Дзагоев пропустит игру с Кот-д'Ивуаром //
Выборнов и Дементьев – комментаторы матча Россия – Кот-д'Ивуар
баламошка
Коричневая больше подойдёт.
11:50