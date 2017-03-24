Сборная России сыграет в красной форме против Кот-д'Ивуара

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч против команды Кот-д'Ивуара на стадионе "Краснодара". Российская национальная команда проведет встречу в красной форме, вратарский свитер – черный, сообщает официальный "Твиттер" сборной России.

Напомним, что встреча состоится в 19.00 по московскому времени.