12:07 | Футбол — Сборная России

Сборная России сыграет с Испанией в красной форме


Сборная России в Твиттере опубликовала фотографию формы, в которой команда выйдет на поле в контрольном матче против Испании. Команда будет играть в первом комплекте экипировки, подготовленном к чемпионату мира 2018 года, выполненном в красном цвете. Вратарская форма, в свою очередь, будет зеленой.

Отметим, что в качестве примеров экипировки выбраны игровые футболки Антона Миранчука и Андрея Лунева. Хавбек и вратарь не участоввали в контрольной игре против Аргентины (0:1).

Напомним, матч Россия - Испания состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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