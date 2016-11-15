Сборная России сыграет против Румынии в новой форме

Сборная России выйдет на поле в контрольном матче против Румынии в новой форме, сообщает пресс-служба РФС. Встреча состоится в Грозном на стадионе "Ахмат Арена". Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее соперники трижды встречались между собой. Последнее очное противостояние, состоявшееся в рамках товарищеского матча в 2008 году, завершилось победой сборной Румынии (3:0). В 2003 году на кипрском международном турнире россияне одержали победу со счетом 4:2. Первая встреча между соперниками, состоявшаяся в 1993 году, завершилась вничью (1:1).

Новая форма сборной России, в которой команда выступит на Кубке конфедераций-2017, была представлена 11 ноября.