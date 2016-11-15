11:19 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России сыграет против Румынии в новой форме

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Футболисты сборной России разных поколений: Александр КОКОРИН (слева) и Валерий КАРПИН.Как менялась форма сборной России

Сборная России выйдет на поле в контрольном матче против Румынии в новой форме, сообщает пресс-служба РФС. Встреча состоится в Грозном на стадионе "Ахмат Арена". Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее соперники трижды встречались между собой. Последнее очное противостояние, состоявшееся в рамках товарищеского матча в 2008 году, завершилось победой сборной Румынии (3:0). В 2003 году на кипрском международном турнире россияне одержали победу со счетом 4:2. Первая встреча между соперниками, состоявшаяся в 1993 году, завершилась вничью (1:1). 

Новая форма сборной России, в которой команда выступит на Кубке конфедераций-2017, была представлена 11 ноября.   

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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эстонский армеец

В раздевалке каждому игроку сборной на шкафчик табличку с адресом колонии, где будут "сидеть" за плохую игру!!!)

12:46

Slim Taller

Dragan,дойдёт очередь и до усатого кровопийцы.Вместе с Адольфом гореть ему в аду.

12:41

Сосед дворовского тренера

Есть такая поговорка: "Смотрит, как баран на НОВЫЕ ворота...." Придуман был давно анекдот, который ОчччЕНЬ подходит к названию статьи :::: Один чабан спрашивает другого: "Слушай, почему твои бараны всё время останавливаются и смотрят на эти ворота??? Они же СТАРЫЕ ??? ". А второй отвечает: "Ворота-то СТАРЫЕ, зато БАРАНЫ --- Н-О-В-Ы-Е !!!".

12:35

Russian Hippie

Я думаю ребята будут хорошо смотреться на фоне зелёного поля.

12:26

Блудный Свин

Нужно всю форму перед игрой святой водой окропить!

12:04

Dragan

"Расформировать и расстрелять их...." И.В.Сталин

12:00

Andrewxyz

11 проституток сегодня поимеют. Кокорин уже и шампанское купил!

11:58

ruffus

Если бордель не приносит прибыли. то надо не мебель менять, а сотрудников

11:45

nezasport

Уже и полоску выпускника и герб рисовали - не помогает! Может мишень нарисовать или пропеллер ввернуть...

11:36

эстонский армеец

Последнее средство - шнурки на бутсах надо погладить!!! Тогда сразу так заиграют!!!

11:27

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