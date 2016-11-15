Сборная России сыграет против Румынии в новой форме

Сборная России выйдет на поле в контрольном матче против Румынии в новой форме, сообщает пресс-служба РФС. Встреча состоится в Грозном на стадионе "Ахмат Арена". Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Ранее соперники трижды встречались между собой. Последнее очное противостояние, состоявшееся в рамках товарищеского матча в 2008 году, завершилось победой сборной Румынии (3:0). В 2003 году на кипрском международном турнире россияне одержали победу со счетом 4:2. Первая встреча между соперниками, состоявшаяся в 1993 году, завершилась вничью (1:1).
Новая форма сборной России, в которой команда выступит на Кубке конфедераций-2017, была представлена 11 ноября.
Против Румынии @TeamRussia впервые сыграет в новой форме! pic.twitter.com/z8yzzCVwAi– Сборная России (@TeamRussia) 15 ноября 2016 г.
эстонский армеец
В раздевалке каждому игроку сборной на шкафчик табличку с адресом колонии, где будут "сидеть" за плохую игру!!!)
12:46
Slim Taller
Dragan,дойдёт очередь и до усатого кровопийцы.Вместе с Адольфом гореть ему в аду.
12:41
Сосед дворовского тренера
Есть такая поговорка: "Смотрит, как баран на НОВЫЕ ворота...." Придуман был давно анекдот, который ОчччЕНЬ подходит к названию статьи :::: Один чабан спрашивает другого: "Слушай, почему твои бараны всё время останавливаются и смотрят на эти ворота??? Они же СТАРЫЕ ??? ". А второй отвечает: "Ворота-то СТАРЫЕ, зато БАРАНЫ --- Н-О-В-Ы-Е !!!".
12:35
Russian Hippie
Я думаю ребята будут хорошо смотреться на фоне зелёного поля.
12:26
Блудный Свин
Нужно всю форму перед игрой святой водой окропить!
12:04
Dragan
"Расформировать и расстрелять их...." И.В.Сталин
12:00
Andrewxyz
11 проституток сегодня поимеют. Кокорин уже и шампанское купил!
11:58
ruffus
Если бордель не приносит прибыли. то надо не мебель менять, а сотрудников
11:45
nezasport
Уже и полоску выпускника и герб рисовали - не помогает! Может мишень нарисовать или пропеллер ввернуть...
11:36
эстонский армеец
Последнее средство - шнурки на бутсах надо погладить!!! Тогда сразу так заиграют!!!
11:27