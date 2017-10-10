Сборная России сыграет против Ирана в красной форме

Сборная России проведет контрольный матч против Ирана в красной форме, сообщает Твиттер национальной команды. Гости выйдут на поле в экипировке белого цвета.

Напомним, что накануне в сети появился эскиз формы сборной России на домашний чемпионат мира.

Матч Россия - Иран состоится сегодня на "Казань Арене". Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Предматчевое совещание: образцы формы готовы pic.twitter.com/IzeNLy1zpI – Сборная России (@TeamRussia) 10 октября 2017 г.

Как менялась форма сборной России