Сборная России сохранила 65-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных. Россия, в ноябре сыгравшая с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3), продолжает располагаться на рекордно низком для себя 65-м месте.

Позиция россиян в рейтинге ФИФА связана в том числе с тем, что сборная, как хозяйка чемпионата мира-2018, с лета 2016 года провела всего шесть официальных матчей (по три на Евро-2016 и Кубке конфедераций-2017). За товарищеские встречи получает меньше очков в таблицу коэффициентов.

Первое место в рейтинге занимает Германия, на второй строчке расположилась Бразилия, тройку замыкает Португалия. В топ-10 рейтинга ФИФА вошла Швейцария. Испанцы поднялись с восьмой на шестую строчку.

Отметим, что при жеребьевке чемпионата мира-2018, которая состоится 1 декабря в Москве, будет учитываться расположение сборных в октябрьской версии рейтинга ФИФА.

Рейтинг ФИФА:



1. (1*) Германия – 1602 очка



2. (2) Бразилия – 1619



3. (3) Португалия – 1446



4. (4) Аргентина – 1445



5. (5) Бельгия – 1325

6. (8) Испания - 1231

7. (6) Польша – 1209

8. (11) Швейцария - 1190

9. (7) Франция – 1183



10. (9) Чили – 1162

65. (65) РОССИЯ – 534

* – положение в предыдущем рейтинге

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // ЧМ-2018: с кем сыграет Россия?