Сборная России сохранила 65-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных. Россия, в ноябре сыгравшая с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3), продолжает располагаться на рекордно низком для себя 65-м месте.
Позиция россиян в рейтинге ФИФА связана в том числе с тем, что сборная, как хозяйка чемпионата мира-2018, с лета 2016 года провела всего шесть официальных матчей (по три на Евро-2016 и Кубке конфедераций-2017). За товарищеские встречи получает меньше очков в таблицу коэффициентов.
Первое место в рейтинге занимает Германия, на второй строчке расположилась Бразилия, тройку замыкает Португалия. В топ-10 рейтинга ФИФА вошла Швейцария. Испанцы поднялись с восьмой на шестую строчку.
Отметим, что при жеребьевке чемпионата мира-2018, которая состоится 1 декабря в Москве, будет учитываться расположение сборных в октябрьской версии рейтинга ФИФА.
Рейтинг ФИФА:
1. (1*) Германия – 1602 очка
2. (2) Бразилия – 1619
3. (3) Португалия – 1446
4. (4) Аргентина – 1445
5. (5) Бельгия – 1325
6. (8) Испания - 1231
7. (6) Польша – 1209
8. (11) Швейцария - 1190
9. (7) Франция – 1183
10. (9) Чили – 1162
65. (65) РОССИЯ – 534
* – положение в предыдущем рейтинге
Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // ЧМ-2018: с кем сыграет Россия?
NEW #FIFARANKING– FIFA.com (@FIFAcom) 23 ноября 2017 г.
🇩🇪Germany remain top, 🇸🇳Senegal soar, 🇨🇭Swiss back into top 🔟
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BlackKnight
Габон был 65-ым в 2014-ом году, сейчас 93-ий. А вот Алжир и Албания поднатужились и обошли нас в рейтинге за последний месяц! Но нам по прежнему удается в тяжелой борьбе опережать в борьбе за 65-ое место сборную Гвинеи!
12:53
Андрей Троцкийй
Удержали за собой 65-е место! Молодцы! А кто там мог с нами за это почетное место побороться? Какой-нибудь Габон? Или он и то выше?
12:35
Тимурленг
О да! Вот это я понимаю достижение....
12:34