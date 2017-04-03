18:58 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России скорбит в связи с трагедией в метро Санкт-Петербурга

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Сборная России выразила соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро. Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.

"Сегодня на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге произошел взрыв... Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших в результате трагедии. Скорейшего выздоровления и сил всем пострадавшим. Скорбим", – говорится в сообщении в "Инстаграме" национальной команды.

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