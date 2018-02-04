Сборная России сделала подарки онкобольным детям

Игроки сборной России вручили подарки онкобольным детям, сообщает официальный сайт РФС. Это мероприятие прошло в рамках новогоднего проекта "Детские мечты" и было приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля).

Так, больной лимфомой Ходжкина 4-летний Дима Болгов из поселка Большие Леуши, что в 10 часах езды от Ханты-Мансийск получил в подарок от национальной команды электромобиль для передвижения по поселку. 3-летний Саша Лушников из Перми, в настоящее время находящийся на лечении в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в Москве, перенес операцию в связи с опухолью головного мозга. Он получил от сборной России официальный мяч чемпионата мира-2018.

- Очень важно, что в России, как и во всем мире, отмечают День борьбы против рака, и мы знаем, что среди болельщиков сборной есть ребята с этой болезнью, и некоторые из них приняли участие в нашем конкурсе, - сказал Алексей Миранчук.

- Всем, кому выпало это серьезнейшее испытание, мы желаем здоровья и терпения, - отметил Антон Миранчук. - И еще мы очень хотели бы, чтобы однажды Всемирный день борьбы против рака стал Всемирным днем победы над раком.

Как отмечается на сайте РФС, в ближайшее время сборная России продолжит исполнять желания детей, ставших финалистами конкурса "Детские мечты".