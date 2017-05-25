Сборная России сделала командную фотографию в преддверии тренировки на "Арене Химки", сообщает официальный Твиттер национальной команды.

26 мая команда Станислава Черчесова отправится на тренировочный сбор в Австрию и проведет два товарищеских матча – против команды Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня). Напомним, что в середине июня российская сборная сыграет на Кубке конфедераций-2017, где ее соперниками будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).

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