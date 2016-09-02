15:26 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России сделала командную фотографию

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После тренировки на "Арене Химки" сборная России сделала первую командную фотографию после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова, сообщает пресс-служба команды. Напомним, что в первой игре под руководством нового наставника россияне в гостях сыграли вничью с Турцией (0:0). 6 сентября в Москве подопечные Черчесова проведут еще один товарищеский матч против сборной Ганы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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orel85

Это не команда ,а сброд мажоров !!! команда обосралась на ЧЕ 12,16 и на ЧМ 14!!! вот там была команда:)))

15:55

higagy

Молодцы. Когда там открывается сезон ЧГК?

15:37

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