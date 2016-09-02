Сборная России сделала командную фотографию

После тренировки на "Арене Химки" сборная России сделала первую командную фотографию после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова, сообщает пресс-служба команды. Напомним, что в первой игре под руководством нового наставника россияне в гостях сыграли вничью с Турцией (0:0). 6 сентября в Москве подопечные Черчесова проведут еще один товарищеский матч против сборной Ганы.