Сборная России сделала командную фотографию

После тренировки на "Арене Химки" сборная России сделала первую командную фотографию после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова, сообщает пресс-служба команды. Напомним, что в первой игре под руководством нового наставника россияне в гостях сыграли вничью с Турцией (0:0). 6 сентября в Москве подопечные Черчесова проведут еще один товарищеский матч против сборной Ганы.
Командное фото @TeamRussia pic.twitter.com/pMu8yWEm2g– Сборная России (@TeamRussia) 2 сентября 2016 г.
orel85
Это не команда ,а сброд мажоров !!! команда обосралась на ЧЕ 12,16 и на ЧМ 14!!! вот там была команда:)))
15:55
higagy
Молодцы. Когда там открывается сезон ЧГК?
15:37