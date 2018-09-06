12:27 | Футбол — Сборная России

Сборная России проводит тренировку в Трабзоне в полном составе

Обсудить
0

Все игроки сборной России тренируются в общей группе в Трабзоне перед матчем Лиги наций против команды Турции. В занятии, которое в эти минуты проходит на стадионе имени Шенола Гюнеша, принимают участие 25 футболистов. (Дмитрий Зеленов)

Матч сборных России и Турции пройдет 7 сентября, начало - 21.45 по московскому времени. 

Ранее сообщалось, что газон стадиона имени Шенола Гюнеша - с серьезными проплешинами.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

Все о сборной России по футболу – здесь

Обсудить
0
Материалы других СМИ