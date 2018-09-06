Сборная России проводит тренировку в Трабзоне в полном составе

Все игроки сборной России тренируются в общей группе в Трабзоне перед матчем Лиги наций против команды Турции. В занятии, которое в эти минуты проходит на стадионе имени Шенола Гюнеша, принимают участие 25 футболистов. (Дмитрий Зеленов)

Матч сборных России и Турции пройдет 7 сентября, начало - 21.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что газон стадиона имени Шенола Гюнеша - с серьезными проплешинами.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

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