Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России проводит тренировку в Новогорске в полном составе. С самого начала к занятиям приступил и полузащитник "Ростова" Павел Могилевец, который вчера завершил тренировку досрочно. Отметим, что занятие посетил вице-президент РФС Никита Симонян.

Напомним, что тренировочный сбор команды начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с "Динамо". Встреча состоится на "Арене Химки", начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. (Павел ГУРЕВИЧ)