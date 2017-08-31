Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России проводит тренировку в Новогорске в полном составе. С самого начала к занятиям приступил и полузащитник "Ростова" Павел Могилевец, который вчера завершил тренировку досрочно. Отметим, что занятие посетил вице-президент РФС Никита Симонян.
Напомним, что тренировочный сбор команды начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с "Динамо". Встреча состоится на "Арене Химки", начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. (Павел ГУРЕВИЧ)
Все здесь pic.twitter.com/wGnvbHugIf– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) August 31, 2017
Черчесов общается с Симоняном pic.twitter.com/hrHS6yDD0p– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) August 31, 2017
Albertozi
Черчесов льет всем в уши!он не тренер!!
12:02