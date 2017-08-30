Сборная России проводит тренировку в полном составе

Твиттер сборной России сообщил о начале очередной тренировки команды в рамках учебно-тренировочного сбора. Отмечается, что все игроки занимаются в основной группе.

Отметим, что накануне занятие пропустил полузащитник "Ростова" Павел Могилевец, а защитник "Рубина" Владимир Гранат досрочно покинул тренировку. Вместе с тем к занятиям присоединился вратарь "Зенита" Андрей Лунев, прошедший медицинское обследование в Италии.

Тренировочный сбор начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".