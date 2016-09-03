Сборная России проводит тренировку на базе "Динамо" в полном составе

Сборная России начала тренировку на базе "Динамо" в Новогорске в преддверии товарищского матча с Ганой. Команда занимается в полном составе. Встреча пройдет 6 сентября на стадионе "Локомотив".

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова в среду сыграли вничью с Турцией (0:0). Вчера расположение сборной покинул полузащитник Дмитрий Тарасов, получивший травму в игре с турками. (Филипп ПАПЕНКОВ)