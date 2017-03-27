16:40 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России проводит первую тренировку в истории стадиона "Фишт"

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Сегодня сборная России приступила к тренировкам на стадионе "Фишт" в Сочи, сообщает официальный "Твиттер" национальной команды. Для сочинской арены это первое появление игроков на поле в истории. Занятие проводится в преддверии товарищеского матча против Бельгии, который состоится 28 марта.

Напомним, что 24-го числа россияне уступили Кот-д'Ивуару (0:2) в товарищеской встрече на стадионе "Краснодара".

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Материалы REN-TV

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