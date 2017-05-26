Сборная России проводит первую тренировку в Австрии

Сегодня сборная России проводит первое занятие на сборе в Австрии, сообщает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

После сбора в Австрии России проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Прекрасная картина. Там, где тренируется сборная, продаётся разливное пиво! pic.twitter.com/Qe0OowzoeW – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 26 мая 2017 г.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России