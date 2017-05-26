17:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России проводит первую тренировку в Австрии

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Сегодня сборная России проводит первое занятие на сборе в Австрии, сообщает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

После сбора в Австрии России проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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