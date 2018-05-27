19:04 | Футбол — Сборная России

Сборная России проводила Александра Филимонова

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Официальный Твиттер сборной России проводил на пенсию бывшего вратаря национальной команды Александра Филимонова. Сегодня участник чемпионата мира-2002 провел последний матч в карьере в возрасте 44 лет. Он вышел на поле в составе "Долгопрудного" в игре против "Луки-Энергии" (4:1).

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на пенсию надо было провожать после матча с хохлами

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