Сборная России проводила Александра Филимонова

Официальный Твиттер сборной России проводил на пенсию бывшего вратаря национальной команды Александра Филимонова. Сегодня участник чемпионата мира-2002 провел последний матч в карьере в возрасте 44 лет. Он вышел на поле в составе "Долгопрудного" в игре против "Луки-Энергии" (4:1).

Сегодня вратарь Александр Филимонов провел свой последний матч в карьере. Давайте проводим заслуженного голкипера аплодисментами! 👏👏👏 #филимонов #легенда pic.twitter.com/KyLujN1xFv – Сборная России (@TeamRussia) 27 мая 2018 г.