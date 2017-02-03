Сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии перед Кубком конфедераций-2017

Сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии в преддверии домашнего Кубка конфедераций-2017. Даты начала и окончания подготовки пока не определены. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
– Тренировочный сбор команды перед Кубком конфедераций пройдет в Австрии, – приводит ТАСС слова источника, близкого к ситуации. – Даты сбора на данный момент окончательно не определены.
30 лет за ЦСКА!
Radej - У нас тренер кто? Где играл и кого тренировал? Вот именно, Черчес хорошо знает Австрию и что там есть.
17:59 3 февраля
Radej
Странненько, готовимся принимать КК и через год ЧМ, но готовиться к кубку конфедераций, который проходит у нас, будем в Австрии. Ну там наверно просто климат, газоны и условия больше похожи на наши чем собственно у нас ))))
16:31 3 февраля
футбол_2018
А дома, что ,стыдно?????
16:26 3 февраля
RoyalHunter
хотя в Монте-Карло было бы веселее
16:10 3 февраля