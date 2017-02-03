15:32 3 февраля | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии перед Кубком конфедераций-2017

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Сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии в преддверии домашнего Кубка конфедераций-2017. Даты начала и окончания подготовки пока не определены. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

– Тренировочный сбор команды перед Кубком конфедераций пройдет в Австрии, – приводит ТАСС слова источника, близкого к ситуации. – Даты сбора на данный момент окончательно не определены.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3995026

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КОММЕНТАРИИ (4)
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30 лет за ЦСКА!

Radej - У нас тренер кто? Где играл и кого тренировал? Вот именно, Черчес хорошо знает Австрию и что там есть.

17:59 3 февраля

Radej

Странненько, готовимся принимать КК и через год ЧМ, но готовиться к кубку конфедераций, который проходит у нас, будем в Австрии. Ну там наверно просто климат, газоны и условия больше похожи на наши чем собственно у нас ))))

16:31 3 февраля

футбол_2018

А дома, что ,стыдно?????

16:26 3 февраля

RoyalHunter

хотя в Монте-Карло было бы веселее

16:10 3 февраля

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