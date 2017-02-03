Сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии перед Кубком конфедераций-2017

Сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии в преддверии домашнего Кубка конфедераций-2017. Даты начала и окончания подготовки пока не определены. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

– Тренировочный сбор команды перед Кубком конфедераций пройдет в Австрии, – приводит ТАСС слова источника, близкого к ситуации. – Даты сбора на данный момент окончательно не определены.