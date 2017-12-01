Сборная России проведет товарищеский матч с Австрией перед чемпионатом мира-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что в преддверии чемпионата мира-2018 команда проведет контрольную игру с Австрией. По его словам, другая встреча будет с соперником с прицелом на группу.
Напомним, что россияне попали в группу А, в которой она сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
– В марте один матч с Бразилией, второй скоро объявим, это топ-команда, – сказал Черчесов. – На сборе в Австрии сыграем один матч с Австрией. А второй – с прицелом на группу. (Игорь РАБИНЕР)
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