Сборная России проведет контрольный матч с Кот-д`Ивуаром

Сборная России 24 марта проведет контрольный матч против Кот-д`Ивуара, сообщает "Р-Спорт". Встреча состоится в Краснодаре на стадионе одноименного клуба. На этой арене национальная сборная под руководстовм Станислава Черчесова уже проводила товарищеский матч, в котором потерепела поражение от Коста-Рики со счетом 3:4.

Накануне РФС сообщил о том, что 28 декабря сборная России сыграет с Бельгией. Матч состоится в Сочи на стадионе Фишт. Для национальной сборной эта встреча станет первой на арене в столице Игр-2014.