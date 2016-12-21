12:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России проведет контрольный матч с Кот-д`Ивуаром

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Сборная России 24 марта проведет контрольный матч против Кот-д`Ивуара, сообщает "Р-Спорт". Встреча состоится в Краснодаре на стадионе одноименного клуба. На этой арене национальная сборная под руководстовм Станислава Черчесова уже проводила товарищеский матч, в котором потерепела поражение от Коста-Рики со счетом 3:4.

Накануне РФС сообщил о том, что 28 декабря сборная России сыграет с Бельгией. Матч состоится в Сочи на стадионе Фишт. Для национальной сборной эта встреча станет первой на арене в столице Игр-2014.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161221/1114066427.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Romka3101

28 декабря в Сочи с Бельгией))) Ну да,ну да

13:04

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