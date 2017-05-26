Сборная России приземлилась в Инсбруке

Самолет, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб сборной России, приземлился в Инсбруке. Сегодня у команды запланирована тренировка в Нойштифте.

Полузащитник Роман Нойштедтер и голкипер Владимир Габулов прибудут в Австрию после окончания сезона в клубах. Вратарь Игорь Акинфеев присоединится к команде через несколько дней – игрока беспокоят боли в пятке.

После сбора в Австрии России проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.



Состав сборной России (28 игроков):

вратари Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), Александр БЕЛЕНОВ ("Уфа"), ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив"), Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал").

защитники Виктор ВАСИН (ЦСКА), Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), Роман НОЙШТЕДТЕР ("Фенербахче", Турция), Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), Роман ШИШКИН ("Краснодар").

полузащитники Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), Александр ЕРОХИН ("Ростов"), Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), Роман ЗОБНИН ("Спартак"), Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), Александр САМЕДОВ ("Спартак"), Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив").

нападающие Александр БУХАРОВ ("Ростов"), Артем ДЗЮБА ("Зенит"), Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), Федор СМОЛОВ ("Краснодар").