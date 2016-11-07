Сборная России приземлилась в Дохе

Сборная России приземлилась в аэропорту Дохи, где 10 ноября проведет товарищеский матч с Катаром. "Приземлились в Дохе! Полет прошел хорошо!" - сообщает официальный твиттер национальной команды.

Напомним, вылет самолета из аэропорта Шереметьево был запланирован на 10.30 по московскому времени, но был отложен более чем на час из-за тяжелых метеоусловий. После контрольного матча с Катаром россияне продолжат работать в Дохе, а 13 ноября перелетят в Грозный, где 15-го сыграют с Румынией.

Сборная России вылетела в Катар

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