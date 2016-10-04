Сборная России прибыла в отель в Краснодаре

Игроки и тренерский штаб сборной России прибыли в отель в Краснодаре, где будут жить во время сборов, сообщает пресс-служба команды. Около часа назад футболисты прилетели в Краснодарский край. 9 октября сборная России проведет товарищеский матч с Коста-Рикой. Игра пройдет на новой арене "Краснодара".

Только что @TeamRussia прибыла в отель, где будет жить в Краснодаре. 9 октября играем с Коста-Рикой, не пропустите! pic.twitter.com/4GqzupOi2x – Сборная России (@TeamRussia) 4 октября 2016 г.