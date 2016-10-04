13:40 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России прибыла в отель в Краснодаре

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Игроки и тренерский штаб сборной России прибыли в отель в Краснодаре, где будут жить во время сборов, сообщает пресс-служба команды. Около часа назад футболисты прилетели в Краснодарский край. 9 октября сборная России проведет товарищеский матч с Коста-Рикой. Игра пройдет на новой арене "Краснодара".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

В бараках они должны жить или обамах, но никак не в отелях. Не заслужили пока.

13:46

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