Сборная России прибыла в Грозный

Сборная России прилетела в Грозный, где 15 ноября сыграет контрольный матч против сборной Румынии, сообщает пресс-служба российской команды. Подопечные Станислава Черчесова перед возвращением в Россию сегодня провели последнюю тренировку в Дохе, где коллектив провел контрольный матч против сборной Катара (1:2).

Игра против румынской команды начнется в 19.00 по московскому времени.