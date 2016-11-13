20:02 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России прибыла в Грозный

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Сборная России прилетела в Грозный, где 15 ноября сыграет контрольный матч против сборной Румынии, сообщает пресс-служба российской команды. Подопечные Станислава Черчесова перед возвращением в Россию сегодня провели последнюю тренировку в Дохе, где коллектив провел контрольный матч против сборной Катара (1:2).

Игра против румынской команды начнется в 19.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Andrewxyz

Давайте сливайте крупно!

21:18

А380726

Главное, чтобы диктор стадиона успел выучить румынский :)

21:07

Komendant1

Ну, давайте пацаны, вы уж там не осрамитесь, а то рискуете домой не вернуться. Оставит вас Станислав на перевоспитание...

20:24

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