Сборная России прибыла в Грозный

Сборная России прилетела в Грозный, где 15 ноября сыграет контрольный матч против сборной Румынии, сообщает пресс-служба российской команды. Подопечные Станислава Черчесова перед возвращением в Россию сегодня провели последнюю тренировку в Дохе, где коллектив провел контрольный матч против сборной Катара (1:2).
Игра против румынской команды начнется в 19.00 по московскому времени.
Приехали в гостиницу "Грозный сити" pic.twitter.com/m2o0tGxUld– Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2016 г.
Andrewxyz
Давайте сливайте крупно!
21:18
А380726
Главное, чтобы диктор стадиона успел выучить румынский :)
21:07
Komendant1
Ну, давайте пацаны, вы уж там не осрамитесь, а то рискуете домой не вернуться. Оставит вас Станислав на перевоспитание...
20:24