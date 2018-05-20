Сборная России прибыла в Австрию на сбор перед ЧМ-2018

Сборная России в Твиттере сообщила, что команда прилетела в австрийский Инсбрук на сбор, где будет готовиться к домашнему чемпионату мира. Хозяева мирового первенства будут готовиться к турниру в Нойштифте с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву.
Черышев и Нойштедтер приехали в расположение сборной в Австрии раньше команды
За это время команда под руководством Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против сборной Австрии. Игра состоится 30 мая в Инсбруке на стадионе "Тиволи Нойт".
С 1 по 4 июня сборная России продолжит готовиться к чемпионату мира, а 5 июня сыграет с Турцией. Встреча пройдет на "Арене ЦСКА".
Напомним, матчи ЧМ-2018 будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.
Мягкая посадка 🛬 pic.twitter.com/sBTxI97pgN– Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.
Сегодня @TeamRussia вылетела в Инсбрук, где будет готовиться к @FIFAWorldCup– Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.
30 мая - матч с Австрией, 31 мая - возвращение в Новогорск. pic.twitter.com/Nb80GuIikQ
Дискотеки и чучела козлов. Где будет жить команда Черчесова
murashro
Физику закладывать
20:34
Andersen32
Не понятно, что в России нет баз и стадионов? Зачем лететь к австриякам? А может черчесов супертренер и наконец выиграет ЧМ? Вопросов много ответов нет. Дай Бог из группы выползти.
20:16