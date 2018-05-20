19:59 | Футбол — Сборная России

Сборная России прибыла в Австрию на сбор перед ЧМ-2018

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Сборная России в Твиттере сообщила, что команда прилетела в австрийский Инсбрук на сбор, где будет готовиться к домашнему чемпионату мира. Хозяева мирового первенства будут готовиться к турниру в Нойштифте с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву.

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За это время команда под руководством Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против сборной Австрии. Игра состоится 30 мая в Инсбруке на стадионе "Тиволи Нойт".

С 1 по 4 июня сборная России продолжит готовиться к чемпионату мира, а 5 июня сыграет с Турцией. Встреча пройдет на "Арене ЦСКА".

Напомним, матчи ЧМ-2018 будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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murashro

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20:34

Andersen32

Не понятно, что в России нет баз и стадионов? Зачем лететь к австриякам? А может черчесов супертренер и наконец выиграет ЧМ? Вопросов много ответов нет. Дай Бог из группы выползти.

20:16

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