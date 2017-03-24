17:51 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России прибыла на стадион "Краснодар"

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Сборная России прибыла на стадион "Краснодар", где сыграет в контрольном матче против Кот-д'Ивуара. Пресс-служба национальной команды провела прямую трансляцию на своей странице в "Твиттере". Подопечные Станислава Черчесова опробовали газон арены. Отмечается, что встречу посетят около 30 тысяч болельщиков.

Матч Россия - Кот-д'Ивуар начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча Россия - Кот-д'Ивуар // 
Бухаров, Полоз и Ерохин – в старте сборной России, Фернандес - в заявке

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Материалы REN-TV

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